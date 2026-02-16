وزير الطاقة: قانون الغاز يهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة

وأشار الخرابشة، خلال مداخلة له في جلسة مجلس النواب، إلى المادة (22) الفقرة (د) من القانون، التي تتحدث عن توقيع الاتفاقيات لتحديد التعرفة المطبقة، موضحا أن الحكومة هي من تحدّد التعرفة في حال وجود مزود خدمة واحد.
وأضاف أنه في حال وجود أكثر من مزود، تقوم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتطبيق منهجية وآلية تعتمدها الهيئة لضمان المنافسة العادلة، بما يعود بالنفع على المستهلك.
