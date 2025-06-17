وزير الطاقة: لا تغيير على أسعار الكهرباء والكلف الإضافية تتحملها الحكومة

وأضاف الخرابشة، مساء الثلاثاء، أن وزارة الطاقة لديها خطط بديلة، لضمان ديمومة التيار الكهربائي، بعد انقطاع الغاز، مؤكدا أن التغذية مستمرة سواء من خلال الغاز، أو الوقود الثقيل في استخدامه بتوليد الكهرباء.
ولفت الخرابشة إلى اتفاق مع الجانب المصري لاستخدام البنية التحتية لإيصال الغاز، لاستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية.
وأوضح الخرابشة، أن الحكومة تتحمل كلفا مالية إضافية (تقدر بـ3 ملايين دينار يوميا) جراء تعويض النقص الحاصل في كميات الغاز الطبيعي المستخدمة في توليد الكهرباء في المملكة.
وزير الطاقة، أكد أن الحكومة لن ترفع أسعار الكهرباء على المواطنين، جراء الكلف الإضافية التي تتحملها الحكومة.
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