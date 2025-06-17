الثلاثاء 2025-06-17 08:48 م
 

وزير الطاقة: لا تغيير على أسعار الكهرباء والكلف الإضافية تتحملها الحكومة

أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة المفرق غدا الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات. وقالت الشركة، في بيان، إن فصل التيار الذي سيكون من 9:30 ص
صورة تعبيرية
 
الثلاثاء، 17-06-2025 07:17 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن نظام الطاقة في الأردن، نظام متطور، إذ إن الوزارة اتخذت إجراءات لاستدامة المخزون والتزود بالوقود البديل لمدة 20 يوما.

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وأضاف الخرابشة، مساء الثلاثاء، أن وزارة الطاقة لديها خطط بديلة، لضمان ديمومة التيار الكهربائي، بعد انقطاع الغاز، مؤكدا أن التغذية مستمرة سواء من خلال الغاز، أو الوقود الثقيل في استخدامه بتوليد الكهرباء.


ولفت الخرابشة إلى اتفاق مع الجانب المصري لاستخدام البنية التحتية لإيصال الغاز، لاستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية.


وأوضح الخرابشة، أن الحكومة تتحمل كلفا مالية إضافية (تقدر بـ3 ملايين دينار يوميا) جراء تعويض النقص الحاصل في كميات الغاز الطبيعي المستخدمة في توليد الكهرباء في المملكة.


وزير الطاقة، أكد أن الحكومة لن ترفع أسعار الكهرباء على المواطنين، جراء الكلف الإضافية التي تتحملها الحكومة.

 
gnews

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أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة المفرق غدا الخميس، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات. وقالت الشركة، في بيان، إن فصل التيار الذي سيكون من 9:30 ص

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