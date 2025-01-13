وزير الطاقة: ندرس إيصال الغاز إلى المنازل في عمان والزرقاء

الوكيل الإخباري- كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة عن دراسة إيصال الغاز إلى المنازل في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء نظرا للكثافة السكانية الكبيرة.

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وقال الخرابشة خلال اجتماع للجنة الطاقة النيابية، اليوم الاثنين، إن إيصال الغاز للمنازل سيكون مستقبلا أقل كلفة من أسطوانات الغاز.

وأضاف أن الأردن يسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2035.

وأشار الخرابشة إلى أن اتفاقية باخرة الغاز في العقبة تنتهي أيار المقبل ولا نية لتجديدها.

وبيّن أن الدراسات أثبتت مؤخرا أن هناك كميات تجارية في حقل الريشة وهي تغطي الاستهلاك المحلي، لافتا إلى العمل على مشاريع البنية التحتية لنقل الغاز إلى معظم المناطق الصناعية.