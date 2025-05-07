وزير الطاقة يتابع أعمال بناء أبراج نقل كهرباء في معان تعرضت لسقوط قبل أشهر

الوكيل الإخباري- اطلع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، على سير العمل بمشروع إعادة بناء أبراج خط النقل الكهربائي معان - القطرانة 400 كيلو فولت في منطقة معان، والذي تعرض لحادثة سقوط مجموعة من الأبراج خلال شهر شباط الماضي.

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ورافق الوزير، المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة زياد السعايدة.



ووفق بيان لشركة الكهرباء الوطنية، الأربعاء، استمع الوزير الخرابشة إلى إيجاز حول الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية ونسبة الإنجاز في المشروع والإجراءات التي نفذت من إدارة الصيانة في شركة الكهرباء الوطنية لمتابعة خطوط النقل ضمن المنطقة الجنوبية.



وأكد الوزير الخرابشة ضرورة متابعة الأعمال في المشروع وإنجازها في أسرع وقت ممكن نظرا لأهمية خط النقل الكهربائي معان القطرانه 400 كيلو فولت في النظام الكهربائي الأردني وأثره بضمان استقرارية الشبكة الكهربائية.



وأكد البطاينة أن إدارة شركة الكهرباء الوطنية عملت وبشكل فوري بعد حادثة سقوط الأبراج على وضع خطة عمل فورية لإعادة بناء هذه الأبراج وتمت مخاطبة الشركات المعتمدة لديها من أجل استدراج عروض خاصة بعملية بناء هذه الأبراج، كما قامت الكوادر الفنية بإجراءات تشغيلية بناء على الوضع القائم وتدعيم الأبراج ضمن الشبكة الكهربائية كاملة.



وتوقع البطاينة الانتهاء من أعمال المشروع وكهربة خط معان - القطرانة 400 ك.ف قبل الوقت المحدد لانتهاء المشروع.



كما أكد أهمية مشروع الممر الأخضر الذي تمت كهربته خلال عام 2021 الذي ساهم وبشكل كبير في الحفاظ على استقرار النظام الكهربائي، مؤكدا نجاح شركة الكهرباء الوطنية في التخطيط لهذا المشروع.