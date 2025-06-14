وزير الطاقة يتابع الجاهزية الفنية لتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية

الوكيل الإخباري- تابع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، في مركز المراقبة والطوارئ بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الجاهزية الفنية وسير العمل الرقابي لضمان استدامة تزويد خدمة التزويد الكهربائي بموثوقية وكفاءة عالية في مختلف الظروف.

اضافة اعلان



وأكد الخرابشة، اليوم السبت، أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في الرقابة اللحظية على القطاع ومتابعة أداء الشبكة الكهربائية، مشيرا إلى أن هذا النموذج المؤسسي في المتابعة يعكس مستوى عاليا من التنسيق والتكامل الفعال بين الوزارة والهيئة وكافة الجهات المعنية في القطاع، ويعزز قدرة المنظومة الوطنية على الاستجابة الفورية لأي مستجدات دون تأثير على الخدمة.



من جانبه، أوضح رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، أن الهيئة تعمل من خلال مركز المراقبة والطوارئ ضمن خطط رقابية محكمة ومتكاملة تستند إلى مؤشرات أداء دقيقة ومعايير واضحة، مشيرا إلى أن المركز يشكل داعما فنيا رئيسيا لمتابعة أداء قطاع الطاقة على مدار الساعة، والاستجابة الفورية، وحماية استقرار التزويد الكهربائي في مختلف الظروف.