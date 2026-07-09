الخميس 2026-07-09 01:49 م

وزير الطاقة يتابع مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعي الطاقة والتعدين

وزير الطاقة يتابع مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعي الطاقة والتعدين
وزير الطاقة يتابع مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعي الطاقة والتعدين
 
الخميس، 09-07-2026 01:03 م

الوكيل الإخباري-    ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الخميس، الاجتماع الدوري لضباط ارتباط قطاعي الطاقة والتعدين، حول متابعة تقارير العمل المتعلقة بالبرنامج التنفيذي الثاني رؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 ونسب الإنجاز المتحققة في القطاعين، حتى نهاية حزيران الماضي.

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ودعا الوزير إلى تكثيف الجهود واستدامة العمل لتحقيق مستهدفات الرؤية، لا سيما في مجالات التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة النظام الكهربائي وخفض كلف الطاقة وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية.


وأكد خلال اللقاء، أهمية الالتزام بمستهدفات البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 وضرورة التواصل المستمر مع الشركاء المعنيين لضمان إنجاز المهام المطلوبة ضمن الجداول الزمنية المحددة.

 
 


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