وزير الطاقة يتابع مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعي الطاقة والتعدين

ودعا الوزير إلى تكثيف الجهود واستدامة العمل لتحقيق مستهدفات الرؤية، لا سيما في مجالات التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة النظام الكهربائي وخفض كلف الطاقة وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية.
وأكد خلال اللقاء، أهمية الالتزام بمستهدفات البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 وضرورة التواصل المستمر مع الشركاء المعنيين لضمان إنجاز المهام المطلوبة ضمن الجداول الزمنية المحددة.
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