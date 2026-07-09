وزير الطاقة يتابع مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعي الطاقة والتعدين

الوكيل الإخباري- ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الخميس، الاجتماع الدوري لضباط ارتباط قطاعي الطاقة والتعدين، حول متابعة تقارير العمل المتعلقة بالبرنامج التنفيذي الثاني رؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 ونسب الإنجاز المتحققة في القطاعين، حتى نهاية حزيران الماضي.

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ودعا الوزير إلى تكثيف الجهود واستدامة العمل لتحقيق مستهدفات الرؤية، لا سيما في مجالات التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة النظام الكهربائي وخفض كلف الطاقة وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية.