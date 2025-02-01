وزير الطاقة يتفقد أعمال الحفر في منطقة السرحان التطويرية

والتقى الخرابشة بحسب بيان للوزارة، العاملين في الموقع واطلع على جهودهم في أعمال الحفر في المنطقة والإنجاز المتحقق، مشيدا بالجهود التي يبذلونها.
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