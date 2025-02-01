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وزير الطاقة يتفقد أعمال الحفر في منطقة السرحان التطويرية

وزارة الطاقة والثروة المعدنية
وزارة الطاقة
السبت، 01-02-2025 07:58 م

الوكيل الإخباري-   تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم السبت، أعمال الحفر التي تجري في حقل السرحان، واطلع على تقدم سير العمل في الحقل.

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والتقى الخرابشة بحسب بيان للوزارة، العاملين في الموقع واطلع على جهودهم في أعمال الحفر في المنطقة والإنجاز المتحقق، مشيدا بالجهود التي يبذلونها.

 
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