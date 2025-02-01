وزير الطاقة يتفقد أعمال الحفر في منطقة السرحان التطويرية

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم السبت، أعمال الحفر التي تجري في حقل السرحان، واطلع على تقدم سير العمل في الحقل.

اضافة اعلان