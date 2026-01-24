السبت 2026-01-24 05:26 م

وزير الطاقة يتفقد محطة تحويل جرش الصناعية

تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، يرافقه مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، اليوم السبت، مشروع محطة تحويل جرش الصناعية. وبحسب بيان صدر عن الشركة، اطلع الوزير
جانب من الجولة التفقدية
 
السبت، 24-01-2026 02:59 م

الوكيل الإخباري-   تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، يرافقه مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، اليوم السبت، مشروع محطة تحويل جرش الصناعية.

اضافة اعلان


وبحسب بيان صدر عن الشركة، اطلع الوزير على سير العمل في المشروع الذي تنفذه شركة الكهرباء الوطنية ضمن خططها الاستراتيجية لتطوير منظومة النقل الكهربائي وتعزيز موثوقية الشبكة.
وأكد البطاينة أن المشروع بلغ مراحله النهائية، وسيسهم في تعزيز اعتمادية الشبكة الكهربائية وتحسين جودة التزويد الكهربائي في محافظة جرش، إلى جانب تلبية الأحمال الكهربائية المتزايدة في المنطقة الصناعية والمناطق المجاورة.


وأوضح أن تنفيذ المشروع يتم بالكامل بأيدي الكوادر الهندسية والفنية التابعة لشركة الكهرباء الوطنية، ووفق أعلى المعايير الفنية والزمنية المعتمدة، وبما ينسجم مع خطط الشركة لتحديث البنية التحتية لقطاع الكهرباء وتعزيز أمن التزويد الكهربائي في المملكة.


وفي ختام الزيارة، عبّر وزير الطاقة والثروة المعدنية عن تقديره لجهود كوادر شركة الكهرباء الوطنية، مثمنا دورهم في إنجاز المشروع ضمن المدد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأميرة منى الحسين ترعى الحفل الخيري السنوي لجمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة

أخبار محلية الأميرة منى الحسين ترعى الحفل الخيري السنوي لجمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص ذوي الإعاقة

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية الملك يتلقى رسالة من رئيس هيئة الأركان المشتركة

مجلس النواب

شؤون برلمانية "رئيس النواب": برؤية الملك وبسالة الجيش يبقى الأردن قويا عصيا على الطامعين

"تاس": هناك نتائج لمحادثات أبو ظبي حول أوكرانيا

عربي ودولي "تاس": هناك نتائج لمحادثات أبو ظبي حول أوكرانيا

العاصمة عمان في يوم ماطر

أخبار محلية هطولات مطرية غزيرة في بعض مناطق المملكة

بلدية الطيبة تعالج انهيار أتربة في الوسط التجاري

أخبار محلية بلدية الطيبة تعالج انهيار أتربة في الوسط التجاري

ؤؤؤؤؤؤؤ

فيديو منوع طفل يقضي وقتًا مع صديقته العنزة

ا

فيديو منوع فوائد مذهلة لتناول حبتين من الجوز قبل النوم



 






الأكثر مشاهدة