وزير الطاقة يتفقد محطة تحويل جرش الصناعية

وبحسب بيان صدر عن الشركة، اطلع الوزير على سير العمل في المشروع الذي تنفذه شركة الكهرباء الوطنية ضمن خططها الاستراتيجية لتطوير منظومة النقل الكهربائي وتعزيز موثوقية الشبكة.
وأكد البطاينة أن المشروع بلغ مراحله النهائية، وسيسهم في تعزيز اعتمادية الشبكة الكهربائية وتحسين جودة التزويد الكهربائي في محافظة جرش، إلى جانب تلبية الأحمال الكهربائية المتزايدة في المنطقة الصناعية والمناطق المجاورة.
وأوضح أن تنفيذ المشروع يتم بالكامل بأيدي الكوادر الهندسية والفنية التابعة لشركة الكهرباء الوطنية، ووفق أعلى المعايير الفنية والزمنية المعتمدة، وبما ينسجم مع خطط الشركة لتحديث البنية التحتية لقطاع الكهرباء وتعزيز أمن التزويد الكهربائي في المملكة.
وفي ختام الزيارة، عبّر وزير الطاقة والثروة المعدنية عن تقديره لجهود كوادر شركة الكهرباء الوطنية، مثمنا دورهم في إنجاز المشروع ضمن المدد.
