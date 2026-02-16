الإثنين 2026-02-16 03:30 م

وزير الطاقة يرفض كشف حجم مخزون الأردن من الغاز الطبيعي

ز
أرشيفية
 
الإثنين، 16-02-2026 02:10 م
الوكيل الإخباري-   رفض وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة الحديث عن حجم مخزون الأردن من الغاز الطبيعي.اضافة اعلان


وقال الخرابشة خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إنه لا يستطيع الحديث عن الأرقام بشكل عام.

وأضاف أن لدينا كميات من الغاز الطبيعي وعدد من البدائل سواءً استخدام الديزل والوقود الثقيل، لافتا إلى أنه عند انقطاع الغاز الطبيعي خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية لمدة 13 يوما ولم نتأثر.

وأشار الخرابشة إلى أنه على استعداد للرد على استفسارات النواب حول المخزون.

وجاء رد الوزير على تساؤلات وجهها النائب أحمد القطاونة حول مخزون الأردن من الغاز الطبيعي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

عام على رحيل الحاج عبدالستار جرادات

نعـي فـاضل عام على رحيل الحاج عبدالستار جرادات

ولي العهد يهنئ فريق الشرطة الخاصة بإنجازه عربيا وعالميا

أخبار محلية ولي العهد يهنئ فريق الشرطة الخاصة بإنجازه عربيا وعالميا

قرارات إسرائيل بشأن أراضي الضفة تثير جدلًا دوليًا

عربي ودولي قرارات إسرائيل بشأن أراضي الضفة تثير جدلًا دوليًا

"الصناعة والتجارة": إجراءات جديدة لفتح آفاق التصدير أمام الصناعات الغذائية

أخبار محلية "الصناعة والتجارة": إجراءات جديدة لفتح آفاق التصدير أمام الصناعات الغذائية

العثور على جثة إسرائيلي في باريس بعد أيام من وصوله لقضاء العطلة

عربي ودولي العثور على جثة إسرائيلي في باريس بعد أيام من وصوله لقضاء العطلة

بيان عاجل من السلطة الفلسطينية حول الأحداث "المؤسفة" التي وقعت في طوباس

فلسطين بيان عاجل من السلطة الفلسطينية حول الأحداث "المؤسفة" التي وقعت في طوباس

مديرية الأمن العام تتوج أبطال بطولة القائد السنوية للعام “2026”

أخبار محلية مديرية الأمن العام تتوج أبطال بطولة القائد السنوية للعام “2026”

لغايات الصيانة .. إغلاق مكتب أحوال وجوازات الزرقاء لمدة خمسة أشهر

أخبار محلية لغايات الصيانة .. إغلاق مكتب أحوال وجوازات الزرقاء لمدة خمسة أشهر



 






الأكثر مشاهدة