وزير الطاقة يرفض كشف حجم مخزون الأردن من الغاز الطبيعي

02:10 م

الوكيل الإخباري- رفض وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة الحديث عن حجم مخزون الأردن من الغاز الطبيعي. اضافة اعلان





وقال الخرابشة خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إنه لا يستطيع الحديث عن الأرقام بشكل عام.



وأضاف أن لدينا كميات من الغاز الطبيعي وعدد من البدائل سواءً استخدام الديزل والوقود الثقيل، لافتا إلى أنه عند انقطاع الغاز الطبيعي خلال الحرب الإسرائيلية الإيرانية لمدة 13 يوما ولم نتأثر.



وأشار الخرابشة إلى أنه على استعداد للرد على استفسارات النواب حول المخزون.



وجاء رد الوزير على تساؤلات وجهها النائب أحمد القطاونة حول مخزون الأردن من الغاز الطبيعي.

