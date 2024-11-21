 
الخميس 2024-11-21 04:45 م
 

وزير الطاقة يطلع على عمليات الحفر في حقل حمزة

وزارة الطاقة والثروة المعدنية
وزارة الطاقة
الخميس، 21-11-2024 04:06 م

الوكيل الإخباري-    اطلع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الخميس، على عمليات الحفر التي تتم حالياً في حقل حمزة النفطي.

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وبحسب بيان للوزارة، زار الوزير المنطقة الحرة الخاصة في الأزرق المعدة لتخزين وصيانة الآليات والمعدات الخاصة بشركات الحفر والتنقيب الخاصة بأعمال البترول والغاز والتعدين.

 
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