وزير الطاقة يطلع على عمليات الحفر في حقل حمزة

وبحسب بيان للوزارة، زار الوزير المنطقة الحرة الخاصة في الأزرق المعدة لتخزين وصيانة الآليات والمعدات الخاصة بشركات الحفر والتنقيب الخاصة بأعمال البترول والغاز والتعدين.
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