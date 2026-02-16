وزير الطاقة يكشف آلية تسعير الغاز وبيعه للمستهلك في الأردن

وقال الخرابشة خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن منهجية التسعير ستراعي تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع.
وأضاف أن الوزارة ستطمح لإيجاد سوق غاز تطبق عليه مبادئ المنافسة العادلة تحقق مصلحة مزود الخدمة والمستهلك.
-
أخبار متعلقة
-
البنك المركزي يعتمد الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" في جميع البنوك العاملة
-
المتكاملة للنقل: خدمة مجانية لكبار السن وتعزيز النقل العام في العاصمة والمحافظات
-
الأردن والسعودية يوقعان اتفاقية تمويل لاستكمال تجهيزات مستشفى الأميرة بسمة
-
"الجمارك" تؤكد جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك
-
الأوقاف تعلن مواعيد إقامة الفجر والعشاء في رمضان
-
أوقاف البلقاء: تأمين المساجد بأئمة على سوية عالية في صلاة التراويح
-
البنك الدولي: برنامج "مسار" يسير بوتيرة مُرضية في الأردن
-
فصل الكهرباء من الـ 9:30 صباحا الى 3 عصرا عن هذه المناطق -أسماء