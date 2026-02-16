وزير الطاقة يكشف آلية تسعير الغاز وبيعه للمستهلك في الأردن

الوكيل الإخباري- كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة آلية تسعير الغاز في الأردن.



وقال الخرابشة خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن منهجية التسعير ستراعي تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع.



وأضاف أن الوزارة ستطمح لإيجاد سوق غاز تطبق عليه مبادئ المنافسة العادلة تحقق مصلحة مزود الخدمة والمستهلك.



جاء رد الوزير على مخاوف عدد من النواب على احتكار الغاز في السوق وعدم فهم آلية تسعير الغاز في الأردن وفق ما أفاد به عدد من النواب.