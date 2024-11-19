وزير الطاقة يكشف حجم احتياطي حقل الريشة من الغاز الطبيعي

وقال الخرابشة اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، للاعلان عن نتائج دراسة التقديرات التأشيرية لاحتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة، إن هناك كميات تدعو للتفاؤل من الغاز في الأردن.
وأضاف الخرابشة أن عملية استخراج الغاز من حقل الريشة يتطلب جهدا ووقتا كبيرين واستثمارات تقدر بنحو 2 مليار دينار على مدى السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن خط الغاز قد يتطلب نحو 4 سنوات للانتهاء منه بالإضافة لبناء شبكات وتجهيز صهاريج لتخزين الغاز المستخرج عدا عن بناء وإنشاء مصانع في منطقة استخراج الغاز.
وتابع أن الحكومة تعمل على تسريع خطواتها لإنجاز البرنامج الوطني لإيصال الغاز الطبيعي للمدن والمناطق الصناعية في المملكة.
ولفت إلى وجود دراسات تسويقية لاستقطاب استثمارات تستفيد من الغاز الطبيعي.
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