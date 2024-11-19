وزير الطاقة يكشف حجم احتياطي حقل الريشة من الغاز الطبيعي

الوكيل الإخباري- كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في حقل الريشة يقدر بالمتوسط 11.990 ترليون قدم مكعب.



وقال الخرابشة اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، للاعلان عن نتائج دراسة التقديرات التأشيرية لاحتياطيات الغاز الطبيعي في حقل الريشة، إن هناك كميات تدعو للتفاؤل من الغاز في الأردن.

اضافة اعلان

وتوقع أن يتراوح معامل استخراج الاحتياطي بين 30% كأقل تقدير بكمية مستخرجة 2.835 ترليون قدم مكعب، و43% كأعلى تقدير بكمية مستخرجة 6.350 ترليون قدم مكعب.



وأضاف الخرابشة أن عملية استخراج الغاز من حقل الريشة يتطلب جهدا ووقتا كبيرين واستثمارات تقدر بنحو 2 مليار دينار على مدى السنوات المقبلة.



وأشار إلى أن خط الغاز قد يتطلب نحو 4 سنوات للانتهاء منه بالإضافة لبناء شبكات وتجهيز صهاريج لتخزين الغاز المستخرج عدا عن بناء وإنشاء مصانع في منطقة استخراج الغاز.

