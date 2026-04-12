وزير الطاقة: 3 مليار دينار فاتورة الطاقة سنويا.. وعلينا ترشيد الاستهلاك

الأحد، 12-04-2026 09:30 ص
الوكيل الإخباري-  أطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة بالتعاون مع نقابة المهندسين الأردنيين.اضافة اعلان


وقال الخرابشة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إننا بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لترشيد الطاقة بسبب الظروف في المنطقة والتي لا زلنا نعاني منها حتى الآن.

وأضاف أن تحقيق أمن الطاقة يعد أولوية ويتم ذلك من خلال ترشيد الاستهلاك. 

وأشار الخرابشة إلى أن فاتورة الطاقة تصل إلى نحو 3 مليار دينار سنويا وهو رقم كبير ويتفاوت من عام لآخر حسب الأسعار.

وبيّن أن الترشيد يحقق وفرا كبيرا في استهلاك الطاقة ويسهم في توفير فرص عمل للمصانع والفنادق، لافتا إلى أن بعض المصانع حققت وفرا وصل إلى 20% فيما حققت بعض الفنادق وفرا وصل إلى 50%.
 
 


