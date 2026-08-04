وزير العدل: حقوق الإنسان تحظى بأعلى مستويات الاهتمام في الأردن

وأكّد التلهوني، الثلاثاء، خلال لقائه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أهمية التعاون في المجالات القانونية بين الجانبين، مشيدا بالجهود الوطنية في مجال سيادة القانون وتعزيز منظومة العدالة والتطور التشريعي والجهود المبذولة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وتطرق التلهوني وتورك خلال الاجتماع إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.
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