الثلاثاء 2026-08-04 03:15 م

وزير العدل: حقوق الإنسان تحظى بأعلى مستويات الاهتمام في الأردن

وزير العدل: حقوق الإنسان تحظى بأعلى مستويات الاهتمام في الأردن
وزير العدل: حقوق الإنسان تحظى بأعلى مستويات الاهتمام في الأردن
 
الثلاثاء، 04-08-2026 02:00 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير العدل بسام التلهوني، إنّ الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني خطا خطوات كبيرة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في الأردن وأرسى ذلك من خلال مسارات التحديث الشامل (السياسي والاقتصادي والإداري) وأن الأردن حرص على مأسسة حقوق الإنسان وعلى أعلى المستويات في السياسات والتشريعات والإجراءات.

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وأكّد التلهوني، الثلاثاء، خلال لقائه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أهمية التعاون في المجالات القانونية بين الجانبين، مشيدا بالجهود الوطنية في مجال سيادة القانون وتعزيز منظومة العدالة والتطور التشريعي والجهود المبذولة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان.


وتطرق التلهوني وتورك خلال الاجتماع إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.

 
 


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