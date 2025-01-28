وزير العدل والسفير الألماني يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

ورحب د. التلهوني بالسفير الألماني ، مؤكدا على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، والمستوى المتقدم للتعاون القانوني بينهما، وأهمية التعاون المشترك و تعزيز كل ما يخدم قطاع العدالة وسيادة القانون.
وبحث الجانبان خلال اللقاء عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسُبل تعزيز التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.
ومن جهته، أشاد السفير الألماني بالتعاون المشترك بين البلدين، متطلعاً إلى مزيد من التعاون القانوني وإدامة التنسيق في مختلف المجالات.
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