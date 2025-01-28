وزير العدل والسفير الألماني يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

الوكيل الإخباري- استقبل وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، في مكتبه، اليوم الثلاثاء، السفير الألماني لدى الأردن الدكتور بيرترام فون مولتكه.

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ورحب د. التلهوني بالسفير الألماني ، مؤكدا على عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، والمستوى المتقدم للتعاون القانوني بينهما، وأهمية التعاون المشترك و تعزيز كل ما يخدم قطاع العدالة وسيادة القانون.



وبحث الجانبان خلال اللقاء عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسُبل تعزيز التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.