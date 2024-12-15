وزير العدل وسفيرة رواندا يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

واكد التلهوني، عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.
من جهتها، ثمنت باكوراموتسا التعاون المشترك بين البلدين، معربةً عن أملها بتطوير التعاون القانوني بين الجانبين وإدامة التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.
يُشار إلى أن الأردن وجمهورية رواندا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف صادق عليها البلدان كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
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