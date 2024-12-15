 
الأحد 2024-12-15 12:55 م
 

وزير العدل وسفيرة رواندا يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الأحد، 15-12-2024 12:11 م

الوكيل الإخباري- بحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني لدى استقباله اليوم الأحد سفيرة جمهورية رواندا اوروجيني باكوراموتسا أوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية وسبل تفعيلها وبما يخدم قطاع العدالة وسيادة القانون.

اضافة اعلان


واكد التلهوني، عمق العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.


من جهتها، ثمنت باكوراموتسا التعاون المشترك بين البلدين، معربةً عن أملها بتطوير التعاون القانوني بين الجانبين وإدامة التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.


يُشار إلى أن الأردن وجمهورية رواندا ترتبطان بعدد من الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف صادق عليها البلدان كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من استقبال ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله في دولة الكويت الشقيقة

أخبار محلية ولي العهد يصل الكويت في زيارة رسمية

ا

أخبار محلية استحداث وحدات إدارية في مديريات الضريبة لمتابعة الالتزام بالفوترة

صورة جوية للعاصمة عمان

خاص بالوكيل الإحصاءات: انطلاق مرحلة "الحزم" الأسبوع القادم لأكبر تعداد بتاريخ الأردن

لا

منوعات العثور على 12 جثة بشرية داخل مطعم هندي في جورجيا

ا

أخبار محلية الأردن يدرس استخدام الطاقة النووية لتحلية وضخ المياه

المضبوطات في العملية

أخبار محلية ارتبطوا بعصابات إقليمية.. قوة خاصة تلقي القبض على ثلاثة مطلوبين خطرين

جانب من توقيع الاتفاقية

أخبار محلية اتفاقية تعاون لدعم المهارات التقنية الفلسطينية في ظل الظروف الراهنة

جانب من اللقاء

أخبار محلية وزير العدل وسفيرة رواندا يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين



 




الأكثر مشاهدة