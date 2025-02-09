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وزير العدل يبحث مع السفير الإيطالي أوجه التعاون المشترك

وزير العدل يبحث مع السفير الإيطالي أوجه التعاون المشترك
وزير العدل يبحث مع السفير الإيطالي أوجه التعاون المشترك
الأحد، 09-02-2025 02:13 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني  مع السفير الايطالي في الأردن السيد لوتشيانو بيتزوتي أوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية وسبل تفعيلها بما يخدم قطاع العدالة . 

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وأكد التلهوني خلال استقباله لوتشيانو والوفد المرافق له في مكتبه اليوم الاحد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيرا الى أهمية الاستمرار بالتعاون القانوني بين الجانبين.


وناقش الجانبان خلال اللقاء مشاريع الاتفاقيات المنوي توقيعها  بين الطرفين في عدد من المجالات كالمساعدة القضائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

 
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