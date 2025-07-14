الإثنين 2025-07-14 02:01 م
 

وزير العدل يبحث مع القائم بأعمال السفارة اللبنانية العلاقات الثنائية

وزير العدل يبحث مع القائم بأعمال السفارة اللبنانية العلاقات الثنائية
وزير العدل يبحث مع القائم بأعمال السفارة اللبنانية العلاقات الثنائية
 
الإثنين، 14-07-2025 12:06 م

الوكيل الإخباري-    استقبل وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني ،اليوم الإثنين، في مكتبه سعادة القائم بالأعمال بالوكالة في السفارة اللبنانية لدى الأردن السيد جورج فاضل.

اضافة اعلان


وأكد د. التلهوني خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز أواصر التعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجالين القانوني والقضائي ، وبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بما يخدم مصلحة البلدين.


وبحث الجانبان خلال اللقاء عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك و تعزيز وتطوير آفاق التعاون الثنائي البناء بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، وأهمية تبادل الخبرات في المجالات القانونية في قطاع العدالة وسيادة القانون .

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الأمن العام

أخبار محلية إرادة ملكية بترفيع الطراونة والزعبي والعبادي إلى رتبة لواء وإحالتهم إلى التقاعد

تعة

طب وصحة هل يهرب الناس منك؟.. هذه الأطعمة قد تكون السبب

خ

طب وصحة "فايبرماكسينغ".. ترند تيك توك الذي يرحب به خبراء التغذية

مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب في عمّان

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تطلق منصة "جاهز" مطلع الشهر المقبل لتأهيل الكوادر

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى بروكسل

خنه

طب وصحة لعلاج الصلع الوراثي.. سكر طبيعي في الجسم قد يكون الحل

سلطات الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله في بلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك

فلسطين سلطات الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله في بلدة سلوان جنوب الأقصى المبارك

فافا

طب وصحة نصائح للتقليل من التعرق المفرط في الصيف!



 
 





الأكثر مشاهدة