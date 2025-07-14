وزير العدل يبحث مع القائم بأعمال السفارة اللبنانية العلاقات الثنائية

الوكيل الإخباري- استقبل وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني ،اليوم الإثنين، في مكتبه سعادة القائم بالأعمال بالوكالة في السفارة اللبنانية لدى الأردن السيد جورج فاضل.

اضافة اعلان



وأكد د. التلهوني خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز أواصر التعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجالين القانوني والقضائي ، وبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بما يخدم مصلحة البلدين.