وزير العدل يبحث مع القائم بأعمال السفارة اللبنانية العلاقات الثنائية

وأكد د. التلهوني خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز أواصر التعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجالين القانوني والقضائي ، وبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بما يخدم مصلحة البلدين.
وبحث الجانبان خلال اللقاء عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك و تعزيز وتطوير آفاق التعاون الثنائي البناء بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، وأهمية تبادل الخبرات في المجالات القانونية في قطاع العدالة وسيادة القانون .
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