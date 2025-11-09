الأحد 2025-11-09 04:35 م
 

وزير العدل يبحث والسفيرة الهولندية تعزيز التعاون القانوني بين البلدين

الأحد، 09-11-2025 04:25 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الأحد، مع السفيرة الهولندية لدى المملكة ستيلا كلوث، سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الأردن وهولندا في المجالات القانونية والقضائية.

وأكد الدكتور التلهوني خلال لقائه السفيرة بمقر الوزارة، عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وأهمية مواصلة تبادل الخبرات الفنية والاستفادة من التجربة الهولندية في مجالات التدريب القانوني والقضائي المتخصص، مشيداً بمستوى التنسيق القائم في مجالات العدالة.

 
 
وزير العدل يبحث والسفيرة الهولندية تعزيز التعاون القانوني بين البلدين

