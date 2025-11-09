وزير العدل يبحث والسفيرة الهولندية تعزيز التعاون القانوني بين البلدين

الوكيل الإخباري- بحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الأحد، مع السفيرة الهولندية لدى المملكة ستيلا كلوث، سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الأردن وهولندا في المجالات القانونية والقضائية.

