وزير العدل يبحث والسفيرة الهولندية تعزيز التعاون القانوني بين البلدين

وأكد الدكتور التلهوني خلال لقائه السفيرة بمقر الوزارة، عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وأهمية مواصلة تبادل الخبرات الفنية والاستفادة من التجربة الهولندية في مجالات التدريب القانوني والقضائي المتخصص، مشيداً بمستوى التنسيق القائم في مجالات العدالة.
-
أخبار متعلقة
-
بدء حملة الترقيم الإلكتروني للمواشي في الأغوار الشمالية
-
الزراعة: سنسمح باستيراد 4 آلاف طن زيت زيتون
-
"التربية": خطة لتوسيع التعليم المهني ورفع نسبة الملتحقين إلى 50% بحلول 2032
-
الديوان الملكي يعزي بوفاة رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة
-
العيسوي: قوة الأردن قائمة على التلاحم بين القيادة والشعب
-
الأردن يسيّر قافلة مساعدات جديدة تضم 16 شاحنة إلى سوريا
-
كهرباء إربد تركّب محولات بتقنية الكهرباء الحية دون فصل التيار
-
تسرّب مادة كيميائية يسبب حالات اختناق في مدرسة خاصة بعمان ووزير التربية يطمئن على المصابين