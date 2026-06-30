وزير العدل يبحث والسفير الإسباني التعاون المشترك بين البلدين

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة السيد خوسيه لويس باردو كويردو، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك، لا سيما في المجالات القانونية، بما يسهم في دعم قطاع العدالة وترسيخ سيادة القانون.
ويُشار إلى أن الأردن وإسبانيا يرتبطان بعدد من مذكرات التفاهم الثنائية واتفاقيات تسليم الأشخاص، إلى جانب الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف التي صادق عليها الجانبان، وما يرتبط بها من طلبات للمساعدة القضائية وتسليم الأشخاص.
يشار الى أن مشروع "تعزيز الوصول إلى عدالة الأحداث في الأردن" ممول من الوكالة الإسبانية للإنماء، والذي يتضمن مبادرات لتطوير منظومة عدالة الأحداث، من خلال تفعيل المحاكمات عن بُعد بين محاكم الأحداث ودور الرعاية، وتعزيز الربط الإلكتروني مع وزارة التنمية الاجتماعية ودور الرعاية.
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