وزير العدل يبحث والسفير الإسباني التعاون المشترك بين البلدين

الوكيل الإخباري- أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عمق العلاقات التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا، وأهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.



جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، سفير مملكة إسبانيا لدى المملكة السيد خوسيه لويس باردو كويردو، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك، لا سيما في المجالات القانونية، بما يسهم في دعم قطاع العدالة وترسيخ سيادة القانون.



ويُشار إلى أن الأردن وإسبانيا يرتبطان بعدد من مذكرات التفاهم الثنائية واتفاقيات تسليم الأشخاص، إلى جانب الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف التي صادق عليها الجانبان، وما يرتبط بها من طلبات للمساعدة القضائية وتسليم الأشخاص.

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