وزير العدل يبحث والسفير الكندي سبل تعزيز التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- بحث وزير العدل، الدكتور بسام سمير التلهوني، اليوم الثلاثاء، والسفير الكندي لدى الأردن، لوي-مارتن أوميه، سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات القانونية والقضائية، وذلك خلال لقائهما في مقر الوزارة.

