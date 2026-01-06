وزير العدل يبحث والسفير الكندي سبل تعزيز التعاون المشترك

وأكد التلهوني، خلال استقباله للسفير أوميه، على عمق العلاقات الأردنية الكندية، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين الجانبين، وأهمية تعزيز ما يخدم المصالح المشتركة في مجالات تبادل الخبرات القانونية والقضائية.
