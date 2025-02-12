وزير العدل يبحث والسفير الكويتي التعاون المشترك بين البلدين

وأشار د. التلهوني إلى أن الأردن ودولة الكويت الشقيقة تربطهما عدة إتفاقيات ثنائية في مجال التعاون القانوني والقضائي، مؤكداً على أهمية الاتفاقيات العربية المصادق عليها في إطار جامعة الدول العربية إضافة إلى الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف.
وبحث الجانبان خلال اللقاء عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسُبل تعزيز أواصر التعاون الثنائي البناء بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، وأهمية تبادل الخبرات في المجالات القانونية في قطاع العدالة وسيادة القانون.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يلتقي في واشنطن قيادات من الكونغرس الأمريكي
-
التربية : الوزارة عينت أكثر من 1500 معلم متخصص بالتعليم المهني والتقني
-
إعلامية مصرية : الملك نجح بالمناورة وواجه الفكرة الترامبية
-
العيسوي: مواقف الملك الشجاعة التزام بالمصالح الوطنية وتمسك بثوابت الأردن
-
إتفاقية تعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية الخدمة الجامعية العالمية الكندية
-
اتحاد العمال يؤكد دعمه لمواقف الملك في الدفاع عن الأردن والتصدي للتهجير
-
وزارة الاتصال الحكومي تنظم دورة حول التربية الإعلامية والمعلوماتية
-
طاقة الأعيان تُناقش الأحمال الكهربائية المتزايدة