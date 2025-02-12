وزير العدل يبحث والسفير الكويتي التعاون المشترك بين البلدين

الوكيل الإخباري- أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت الشقيقة، وقال ان العلاقات الأردنية الكويتية علاقات اخويه وتاريخية أرسى دعائمها كلا من قيادتي البلدين وأصبحت نموذجا للعمل العربي المشترك في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأخيه سمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير دولة الكويت جاء ذلك خلال لقائه، في مكتبه، اليوم الأربعاء، الشيخ حمد راشد المري سفير دولة الكويت لدى الأردن.

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وأشار د. التلهوني إلى أن الأردن ودولة الكويت الشقيقة تربطهما عدة إتفاقيات ثنائية في مجال التعاون القانوني والقضائي، مؤكداً على أهمية الاتفاقيات العربية المصادق عليها في إطار جامعة الدول العربية إضافة إلى الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف.