وزير العدل يترأس الاجتماع الأول لمجلس تنظيم شؤون الخبرة لعام 2026

وأكّد التلهوني في مستهل الاجتماع أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس تنظيم شؤون الخبرة في تطوير منظومة الخبرة وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، ورفع مستوى جودة التقارير الفنية المتخصصة المقدمة للجهات القضائية والرسمية.
وشدد على ضرورة الاستمرار في تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية الناظمة لعمل الخبراء، بما يواكب أفضل الممارسات المهنية ويعزز الثقة بقطاع الخبرة.
وناقش المجلس خلال الاجتماع جملة من المحاور الرئيسية، من أبرزها إعادة دراسة الإجراءات المتعلقة باعتماد الخبراء، والنظر في توصيات اللجنة الفنية بشأن طلبات المتقدمين للاعتماد، إضافة إلى بحث الشكاوى المقدمة ضد عدد من الخبراء واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفق الأصول القانونية المعتمدة.
