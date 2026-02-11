الأربعاء 2026-02-11 06:51 م

وزير العدل يترأس الاجتماع الأول لمجلس تنظيم شؤون الخبرة لعام 2026

الأربعاء، 11-02-2026 06:31 م

الوكيل الإخباري-   ترأس وزير العدل، بسام التلهوني، الأربعاء، الاجتماع الأول لمجلس تنظيم شؤون الخبرة لعام 2026، بحضور أعضاء المجلس ، حيث جرى بحث عدد من الملفات التنظيمية والفنية المدرجة على جدول الأعمال، وإقرار خطة عمل المجلس للعام الحالي.

وأكّد التلهوني في مستهل الاجتماع أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس تنظيم شؤون الخبرة في تطوير منظومة الخبرة وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، ورفع مستوى جودة التقارير الفنية المتخصصة المقدمة للجهات القضائية والرسمية.


وشدد على ضرورة الاستمرار في تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية الناظمة لعمل الخبراء، بما يواكب أفضل الممارسات المهنية ويعزز الثقة بقطاع الخبرة.


وناقش المجلس خلال الاجتماع جملة من المحاور الرئيسية، من أبرزها إعادة دراسة الإجراءات المتعلقة باعتماد الخبراء، والنظر في توصيات اللجنة الفنية بشأن طلبات المتقدمين للاعتماد، إضافة إلى بحث الشكاوى المقدمة ضد عدد من الخبراء واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفق الأصول القانونية المعتمدة.

 
 


