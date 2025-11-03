وزير العدل يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

جاء ذلك خلال محاضرة له اليوم الاثنين، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان "النظام القضائي الأردني ودوره في ترسيخ الأمن الوطني الأردني"، بحضور آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه، والدارسين في دورة الدفاع الوطني 23.
وأوضح التلهوني أن مفهوم الأمن الوطني الشامل لا يقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية فحسب، بل يمتد ليشمل الأمن القانوني والعدلي، الذي يعد ركنا رئيسا في حماية الحقوق والحريات وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، مؤكدا أن تعزيز مفهوم الأمن الوطني الشامل يتطلب تكاملا وتنسيقا بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أشار إلى أن وجود قضاء مستقل ونزيه يشكل ضمانة حقيقية لصون الحقوق، وتحقيق العدالة، وترسيخ سيادة القانون، مما يعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وتطرق التلهوني خلال المحاضرة إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به القضاء في مكافحة الفساد وصون القيم والمصالح العليا للدولة وحفظ الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، مؤكدا أن استقلال السلطة القضائية هو الأساس لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وأن العدالة الناجزة والشفافة تمثل الضمان الأهم لبناء ثقة المواطن بمؤسسات الدولة واستقرارها.
