وزير العدل يزور نقابة المحامين ويهنئ نقيبها وأعضاء مجلس النقابة

وأكًد التلهوني خلال زيارته في مستهل لقائه على أهمية الشراكة ما بين وزارة العدل ونقابة المحامين بما يساهم في تعزيز مبدأ سيادة القانون باعتبار النقابة شريكاً أساسياً في عملية تطوير قطاع العدالة.
وأشار التلهوني إلى أهمية تكاتف الجهود ما بين كافة الشركاء في قطاع العدالة في سبيل الوصول الى نتائج فعالة وملموسة بما يخدم قطاع العدالة وخدمة المواطن والوطن.
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