وزير العدل يزور نقابة المحامين ويهنئ نقيبها وأعضاء مجلس النقابة

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الوكيل الإخباري- زار وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني اليوم الإثنين مقر نقابة المحامين يرافقه أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية وأمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية السيدة خلود العبادي، والتقى نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين مهنئاً إياهم بثقة الهيئة العامة. اضافة اعلان





وأكًد التلهوني خلال زيارته في مستهل لقائه على أهمية الشراكة ما بين وزارة العدل ونقابة المحامين بما يساهم في تعزيز مبدأ سيادة القانون باعتبار النقابة شريكاً أساسياً في عملية تطوير قطاع العدالة.



وأشار التلهوني إلى أهمية تكاتف الجهود ما بين كافة الشركاء في قطاع العدالة في سبيل الوصول الى نتائج فعالة وملموسة بما يخدم قطاع العدالة وخدمة المواطن والوطن.