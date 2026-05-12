الثلاثاء 2026-05-12 02:46 م

وزير العدل يستقبل السفير الإيطالي ويبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك

جانب من اللقاء
 
الثلاثاء، 12-05-2026 12:55 م

الوكيل الإخباري- بحث وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني خلال استقباله في مكتبه ، اليوم الثلاثاء، السفير الإيطالي في عمان لوتشيانو بيزوتي والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات القانونية بين البلدين الصديقين.

وأكد التلهوني، خلال استقباله للسفير لوتشيانو، على عمق العلاقات الأردنية الإيطالية، وعلى أهمية  التعاون القانوني والقضائي بين الجانبين، و تعزيز ما يخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات.


ومن جهته، ثمن السفير الإيطالي التعاون بين البلدين، معرباً عن أمله بزيادة التعاون بين الجانبين بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 
 


