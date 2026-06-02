وزير العدل يستقبل سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة

الوكيل الإخباري- استقبل وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في مكتبه اليوم الثلاثاء سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيد شاهين شاكر أوغلو عبداللاييف، والوفد المرافق له.





وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية أذربيجان الصديقة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في المجالات القانونية والقضائية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.



وأكد التلهوني أهمية تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، مشيداً بمتانة العلاقات الأردنية الأذربيجانية وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.



من جانبه، أعرب السفير عن تقديره لمستوى العلاقات التي تربط البلدين، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة التعاون والتنسيق مع المملكة بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات المشتركة.



وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتعاون بما يعزز العلاقات الثنائية ويدعم مسيرة الشراكة بين البلدين الصديقين.





