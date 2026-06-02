الثلاثاء 2026-06-02 02:25 م

وزير العدل يستقبل سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة

ب
جانب من اللقاء
 
الثلاثاء، 02-06-2026 01:49 م
الوكيل الإخباري- استقبل وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في مكتبه اليوم الثلاثاء سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيد شاهين شاكر أوغلو عبداللاييف، والوفد المرافق له.اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية أذربيجان الصديقة، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في المجالات القانونية والقضائية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأكد التلهوني أهمية تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، مشيداً بمتانة العلاقات الأردنية الأذربيجانية وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب السفير عن تقديره لمستوى العلاقات التي تربط البلدين، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة التعاون والتنسيق مع المملكة بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات المشتركة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتعاون بما يعزز العلاقات الثنائية ويدعم مسيرة الشراكة بين البلدين الصديقين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تفاصيل جديدة حول اتصال مثير للجدل بين ترامب ونتنياهو

عربي ودولي عاجل تفاصيل جديدة حول اتصال مثير للجدل بين ترامب ونتنياهو

ب

خاص بالوكيل عطلة مرتقبة للأردنيين قبل أول مواجهة للنشامى بكأس العالم

اتت

فن ومشاهير حسن البلام يتصدر الترند بعد تقليد أم كلثوم - فيديو

ب

أخبار محلية وزير العدل يستقبل سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة

ب

أخبار محلية ستاد رين الفرنسي يوجه رسالة خاصة إلى التعمري

تعبيرية

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع حريق كبير في مدينة الحسن الصناعية في إربد

تقرير ترامب الطبي يشعل الإنترنت.. كم بلغ وزنه؟ (صورة)

منوعات تقرير ترامب الطبي يشعل الإنترنت.. كم بلغ وزنه؟

ا

خاص بالوكيل الأردنيون يلتفون حول النشامى ويفخرون بالإنجاز التاريخي للاعبين نحو كأس العالم



 
 






الأكثر مشاهدة

 