وزير العدل يستقبل ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ويبحث معها سبل تعزيز التعاون القانوني المشترك

وأكد التلهوني أثناء عقد اللقاء التشاوري على أهمية التعاون في المجالات المشتركة ، مشيداً بالمستوى التشاركي القائم بين وزارة العدل والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، وأهمية تعزيز كل ما يخدم قطاع العدالة من خلال الجهود المبذولة والمثمنة في مجالات تعزيز منظومة حقوق الإنسان وخاصة تنفيذ أنشطة خطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مشيداً بالتنسيق المنهجي واللوجستي تعزيزا لتكامل الجهود وفقا للمعايير الدولية.
من جهتها، أشادت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجهود المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين باستضافة اللاجئين وتحمل التبعات الاقتصادية المترتبة على ذلك ، وتقدمت بالشكر لوزارة العدل على التعاون والجهود المبذولة في تعزيز وترسيخ وتوفير آليات مكافحة الاتجار بالبشر، ومثمنة التعاون المؤسسي المتميز بين الجانبين و الذي يعد نموذجاً ايجابياً يحتذى به و القائم على تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في مختلف المجالات.
أخبار متعلقة
-
الانتهاء من تطوير منطقة أمان نهايات مدرج مطار الملك الحسين الدولي
-
اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية
-
الأردن يدين هجمات إرهابية في مالي أودت بحياة وزير الدفاع وعدد من الضحايا
-
التربية تطلق مهرجان الإبداع والتميز
-
المومني خلال لقائه بنك الدواء الخيري: العمل التطوعي أعلى قيم المواطنة
-
الملك يؤكد ضرورة أن يضمن أي اتفاق لخفض التصعيد أمن الدول العربية
-
بعد فاجعة الكرك .. بيان صادر عن عشيرة أبو نواس
-
طرح أكشاك للاستثمار بمتنزه الأمير هاشم في بيرين