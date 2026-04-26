وزير العدل يستقبل ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ويبحث معها سبل تعزيز التعاون القانوني المشترك

جانب من اللقاء
 
الأحد، 26-04-2026 03:02 م

الوكيل الإخباري- استقبل وزير العدل، الدكتور بسام سمير التلهوني، اليوم الأحد، ممثلة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، السيدة ماريا ستافرو بولو ، لبحث أوجه التعاون القانوني المشترك.

اضافة اعلان


وأكد التلهوني أثناء عقد اللقاء التشاوري على أهمية التعاون في المجالات المشتركة ، مشيداً بالمستوى التشاركي القائم بين وزارة العدل والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، وأهمية تعزيز كل ما يخدم قطاع العدالة من خلال الجهود المبذولة والمثمنة في مجالات تعزيز منظومة حقوق الإنسان وخاصة تنفيذ أنشطة خطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مشيداً بالتنسيق المنهجي واللوجستي تعزيزا لتكامل الجهود وفقا للمعايير الدولية.


من جهتها، أشادت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجهود المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين باستضافة اللاجئين وتحمل التبعات الاقتصادية المترتبة على ذلك ، وتقدمت بالشكر لوزارة العدل على التعاون والجهود المبذولة في تعزيز وترسيخ وتوفير آليات مكافحة الاتجار بالبشر، ومثمنة التعاون المؤسسي المتميز بين الجانبين و الذي يعد نموذجاً ايجابياً يحتذى به و القائم على تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق في مختلف المجالات.

 
 


