وزير العدل يستقبل ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ويبحث معها سبل تعزيز التعاون القانوني المشترك

الوكيل الإخباري- استقبل وزير العدل، الدكتور بسام سمير التلهوني، اليوم الأحد، ممثلة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، السيدة ماريا ستافرو بولو ، لبحث أوجه التعاون القانوني المشترك.

وأكد التلهوني أثناء عقد اللقاء التشاوري على أهمية التعاون في المجالات المشتركة ، مشيداً بالمستوى التشاركي القائم بين وزارة العدل والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، وأهمية تعزيز كل ما يخدم قطاع العدالة من خلال الجهود المبذولة والمثمنة في مجالات تعزيز منظومة حقوق الإنسان وخاصة تنفيذ أنشطة خطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر مشيداً بالتنسيق المنهجي واللوجستي تعزيزا لتكامل الجهود وفقا للمعايير الدولية.