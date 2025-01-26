وزير العدل يطلق بوابة الخدمات الإلكترونية الجديدة والمحدثة لوزارة العدل

الوكيل الإخباري- قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أنه انسجاماً مع رؤى التحديث الثلاث وتماشياً مع خطة تحديث القطاع العام لأتمتة الاجراءات ورقمنتها وتسهيل الخدمات على متلقي الخدمة فقد تم، اليوم الأحد، الاطلاق الرسمي لبوابة الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالخدمات التي تقدمها وزارة العدل.

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وصرح د.التلهوني خلال مؤتمر صحفي أن البوابة التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تضمنت التحسين والتطوير على العديد من الخدمات، وهي: خدمات الاستعلام، وخدمات الدعاوى الحقوقية، والمحكمة الإدارية، والتنفيذ المدني، والمحاكم، والخبراء، والمساعدة القانونية، والدفع الإلكتروني، وكاتب العدل، بمجموع 46 خدمة (25 خدمة جديدة و21 خدمة تم تحسينها) ضمن الحزمة الأولى مضيفا بأن وزارة العدل ستطلق الحزمة الثانية بمجموع 25 خدمة ، والحزمة الثالثة بمجموع 29 خدمة ليبلغ المجمع الكلي للخدمات 100 خلال هذا العام .



وأكد التلهوني أن إطلاق هذه الخدمات سينعكس ايجابا على الخدمات التي ترافق عمليات التقاضي بما ينعكس ايجابا على تقليل أمد التقاضي وتعزيز بيئة الأعمال.



وأضاف د. التلهوني إن الإصدار الجديد من البوابة الإلكترونية يتسم بمجموعة من الميزات التي من شأنها تسهيل استخدام الخدمات الإلكترونية للوزارة، من أبرز هذه الميزات: الدخول الموحد للفئات المستخدمة عبر الرقم الوطني، والتنقل بين الحسابات من خلال نفس الشاشة، وحفظ الطلبات غير المستكملة كمسودة للرجوع إليها واستكمالها، بالإضافة إلى لوحة تحكم تبين الإحصائيات كافة، وخدمة الإشعارات الفوري، كما أن الموقع مهيأ للوصول والاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة.