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وزير العدل يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الكرامة للمحاربين القدامى

وزير العدل د.بسام التلهوني
وزير العدل د.بسام التلهوني
الأحد، 08-12-2024 04:06 م

الوكيل الإخباري-   استقبل وزير العدل د.بسام التلهوني في مكتبه اليوم الاحد مجموعة من أعضاء لجنة كرامة للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى برئاسة الفريق الركن المتقاعد غازي باشا الطيب.

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وأكد د.التلهوني خلال اللقاء أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي كانت وما تزال تسكن وجدان الأردنيين منذ تأسيس الدولة، كما أن منتسبيها من العاملين والمتقاعدين يحظون باهتمام بالغ من القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وقال إن المتقاعدين العسكريين والمحاربين محل اعتزاز الأردنيين جميعا، لما قدموه من تضحيات لخدمة الوطن وحماية حدوده، وأن دورهم مستمر في خدمة الوطن والاستفادة من خبراتهم في العديد من قطاعات الدولة.

 
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