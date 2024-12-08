وزير العدل يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الكرامة للمحاربين القدامى

وأكد د.التلهوني خلال اللقاء أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي كانت وما تزال تسكن وجدان الأردنيين منذ تأسيس الدولة، كما أن منتسبيها من العاملين والمتقاعدين يحظون باهتمام بالغ من القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وقال إن المتقاعدين العسكريين والمحاربين محل اعتزاز الأردنيين جميعا، لما قدموه من تضحيات لخدمة الوطن وحماية حدوده، وأن دورهم مستمر في خدمة الوطن والاستفادة من خبراتهم في العديد من قطاعات الدولة.
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