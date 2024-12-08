وزير العدل يلتقي رئيس وأعضاء لجنة الكرامة للمحاربين القدامى

الوكيل الإخباري- استقبل وزير العدل د.بسام التلهوني في مكتبه اليوم الاحد مجموعة من أعضاء لجنة كرامة للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى برئاسة الفريق الركن المتقاعد غازي باشا الطيب.

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