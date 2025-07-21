وزير العدل يلتقي رئيس واعضاء جمعيه المحاسبين القانونيين

واكد التلهوني خلال اللقاء على اهمية الدور الذي تقوم به جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين مشيرا الى ان وزارة العدل تولي اهتماما خاصا لتعزيز الشراكات مع كافه القطاعات المهنية المتخصصة مثمناً دور جمعية المحاسبين القانونيين في تعزيز قيم النزاهة والشفافية والدور المهني الذي تقوم به الجمعية في تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق في المملكة.
وبحث الجانبان خلال اللقاء عدد من القضايا المتعلقة بعمل جمعية المحاسبين القانونيين والمتعلقة بالمحاسبه والتدقيق والتشريعات ذات العلاقة.
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