الثلاثاء 2026-06-09 09:23 ص

وزير العمل: أولوية الحكومة تشغيل الأردنيين

وزير العمل: أولوية الحكومة تشغيل الأردنيين
وزير العمل: أولوية الحكومة تشغيل الأردنيين
 
الثلاثاء، 09-06-2026 09:06 ص
الوكيل الإخباري-   تفقد رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني/وزير العمل الدكتور خالد البكار في جولة ميدانية معهد تدريب مهني الرمثا والمعهد المتميز للطاقة وصيانة الآليات الثقيلة في إربد.اضافة اعلان


واستمع الوزير من مديرة معهد الرمثا كفاية السرحان، بحضور مدير عام مؤسسة التدريب المهني رأفت الصوافين، وأمين عام الوزارة بالوكالة إبراهيم الساكت، ومدير إقليم الشمال في التدريب المهني سفيان القضاة، إلى إيجاز حول البرامج التي يقدمها المعهد وعددها 7 برامج تدريبية.

كما استمع البكار إلى ملاحظات المتدربين في المعهدين في المشاغل المختلفة، والتي شملت احتياجاتهم التطويرية واقتراحاتهم لتعزيز بيئة التدريب وتحديث المعدات وآليات الربط مع سوق العمل، مؤكدًا أهمية الأخذ بهذه الملاحظات ضمن مسار التحسين المستمر.

ودعا الشباب المتدربين إلى ضرورة استثمار البرامج التدريبية في المعهدين لتمكينهم من المهن المطلوبة في سوق العمل بديلاً عن العمالة غير الأردنية، مؤكدًا للشباب أن أولوية الحكومة تشغيل الأردنيين.

وأوعز الوزير بضرورة متابعة كافة مطالب المتدربين والعمل على استكمال كافة متطلبات المعهد المتميز للطاقة وصيانة الآليات الثقيلة في إربد.
 
 


gnews

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