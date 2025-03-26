وزير العمل: أولويتنا تشغيل الأردنيين

الوكيل الإخباري- أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن أولوية وزارة العمل هي تشغيل الأردنيين. اضافة اعلان





وأضاف البكار خلال رعايته إفطارًا خيريًا أقامه نادي ذات راس في محافظة الكرك لأيتام وعمال وطن أن الوزارة تُعطي أولويتها في الربع الثاني من العام الجاري لتعزيز التشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل في مختلف القطاعات.



وأكد أنه وجه مديري العمل في الميدان وإدارة البرنامج الوطني للتشغيل لتعزيز الشراكة والتشبيك مع القطاع الخاص لتشغيل الأردنيين في كافة القطاعات، مشددًا على أنه سيكون هناك جهود أوسع لتأهيل الشباب وتدريبهم على مهارات سوق العمل.



وقال البكار بحضور رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة ورئيس نادي ذات راس كمال الهواري إن الأردن بلد التراحم والتكافل والتعاضد في كل الأوقات.



وأشار إلى أن الأردن بلد الحشد والرباط، وأن الشعب الأردني أسرة متحابة ومتراصة يهتمون برعاية الأيتام ليكونوا أعضاء منتجين في مجتمعهم الذي أحبهم ورعاهم، لافتًا إلى أن المبادرات الخيرية في الأردن عديدة وجميعها نابعة من حرص المجتمع على تماسكه وتراحمه، وأن القيادة الهاشمية دائمًا سباقة لرعاية الأيتام والمحتاجين.



وثمن دور عمال الوطن الذين يقومون به يوميًا لخدمة وطنهم، مؤكدًا أن الجميع في المملكة يفخر بهذه الأيادي المقدرة والمنتجة، مشيرًا إلى أن سوق العمل يحتاج إلى شباب منتج، وأن الشباب الأردني قد تخلصوا تقريبًا من إرث ثقافة العيب.



وأكد أن الحكومة حريصة على بناء جيل مؤهل ومدرب في كافة المجالات لبناء مستقبل مشرق للأردن.

وأعرب عن اعتزازه بالقيادة الهاشمية التي تعمل على الدوام على حماية الوطن من كل ما يُحاك ضده، وذلك بقيادة وحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني يعضده ولي عهده الأمين.



وتحدث رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة عن أهمية التراحم بين أفراد المجتمع الأردني لضمان حماية الأفراد والفئات الضعيفة كالأيتام.



ورحب رئيس نادي ذات راس في بداية اللقاء بمبادرة وزير العمل وجهود الوزارة، مؤكدًا أهمية دعم المبادرات الخيرية التي تُقدّم للمجتمعات المحلية.



ودار نقاش موسع بين الحضور وأبناء المجتمع المحلي الحاضرين حفل الإفطار.