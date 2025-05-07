وزير العمل: أي عملية إنتاج لا تستقيم إلا بوجود العمال

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الوكيل الإخباري- كرّم وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم الأربعاء، كوكبة من عمال ومستثمري مصانع مدينة الحسن الصناعية، خلال الحفل الذي نظمته غرفة صناعة إربد بالتعاون مع جمعية مستثمري مدينة الحسن الصناعية، احتفالًا بيوم العمال العالمي في مدينة الحسن الصناعية في الرمثا. اضافة اعلان





وجال الوزير عقب الاحتفال على أحد المستشفيات الخاصة الذي أُسس قبل عام في مدينة الحسن الصناعية، كما جال على مصنعين من مصانع المدينة التي تعمل في مجال إنتاج المواد الغذائية وتُصدر منتجاتها لخارج المملكة.



وبحث خلال جولته في المصنعين مطالب المستثمرين ودور هذه المصانع في تشغيل الأردنيين.



وقال البكار، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم، ورئيس بلدية الرمثا الجديدة أحمد الخزاعلة، ومدير مدينة الحسن الصناعية هاني ذيابات، ورئيس غرفة تجارة الرمثا مخلص الضايع، إن السواعد الوطنية عمال الأردن هي التي تبني الاقتصاد الوطني، ولولا العمال لما اكتملت عملية الإنتاج، مهنئًا عمال الأردن بيومهم العالمي ومُعربًا عن تقديره لدورهم الوطني.



وأكد أن عملية الإنتاج في أي قطاع من القطاعات لا تستقيم إلا بوجود العمال، ومهما وُضعت خطط ومبادرات اقتصادية لن تتحقق دون العمال.



وأشار إلى أن الحكومة حريصة على ترجمة التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى تعزيز بيئة جاذبة للاستثمار في الأردن، باعتبارها عنصرًا مهمًا في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التكاملية والتشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار.



وقال الوزير إن الحكومة تعمل على دعم القطاع الصناعي، الذي يُشكل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الاقتصادي، وتشغيل العمالة الأردنية، مؤكدًا التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وأن نجاح هذه الرؤية مرهون بمدى قدرتها على دعم المستثمرين والقطاع الخاص وتمكينه ليكون قادرًا على النمو واستقطاب الأيدي العاملة والمساهمة الفاعلة في الحد من معدلات الفقر والبطالة.



وأكد أن مطالب المستثمرين التي استمع إليها سيتم الاهتمام بها ونقلها للفريق الوزاري والوزراء المعنيين لدراسة كل مطلب من هذه المطالب.



وشدد على أهمية التدريب والتأهيل للأيدي العاملة الأردنية، ترجمة للتوجيهات الملكية السامية وولي عهده الأمين، لتكون قادرة على الاستفادة من وظائف المستقبل التي سيولدها سوق العمل في الأعوام المقبلة، خاصة أن بعض فرص العمل الحالية ستختفي في السنوات الخمس عشرة القادمة، بالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني ومؤسسة ولي العهد.



ولفت البكار إلى أن وزارة العمل تقوم بإعداد نظام بيانات سوق العمل حرصًا منها على أن تكون التشريعات والقرارات الخاصة بتنظيم سوق العمل أكثر دقة وموضوعية.



ودعا القطاع الخاص إلى الاستفادة من البرنامج الوطني للتشغيل، الذي يوفر دعمًا للأجور لمنشآت القطاع الخاص التي تسجل في البرنامج وتشغل الأردنيين من الفئة العمرية من 18 إلى 40 سنة في كافة محافظات المملكة وفي كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، لأن البرنامج يساهم في تخفيض الكلف التشغيلية على أصحاب العمل ويساهم في زيادة تشغيل الأردنيين في آن واحد.



وأضاف أن الوزارة تنفذ مبادرة الفروع الإنتاجية، وهي مبادرة ملكية توفر دعمًا للمستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار في كافة محافظات وألوية المملكة، والتي تشغل حاليًا نحو 10 آلاف عامل وعاملة من الأردنيين للمساهمة في توطين التنمية.



رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، أكد أن النجاح لا يتحقق إلا بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا التزام الصناعيين بتحسين بيئة العمل ودعم كفاءة العمال والاستثمار في تدريبهم وتأهيلهم.



وأكد أبو حسان أن حقوق العمال وكرامتهم ليست خيارًا بل واجب وطني وأخلاقي، مشيرًا إلى أن غرفة صناعة إربد عملت خلال العقد الماضي على تدريب وصقل مهارات وتوظيف 10 آلاف شاب وشابة من أبناء محافظة إربد لتأهيلهم لسوق العمل.



رئيس جمعية مستثمري مدينة الحسن الصناعية، عماد النداف، استعرض التحديات التي تواجه المستثمرين، مشيدًا بجهود وزارة العمل واستجابتها المتواصلة لمطالب المستثمرين التي من شأنها تحسين بيئة العمل.



وطالب النداف بتوفير خط ساخن للتواصل مع المستثمرين لتذليل العقبات الطارئة التي قد تواجههم.

مدير غرفة صناعة إربد، نضال السدر، ثمن جهود وزارة العمل في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص خدمة للمستثمرين.



وأكد السدر أن أصحاب المصانع يؤمنون أن الاستثمار في الإنسان هو أعلى مراتب النجاح من خلال تهيئة بيئة عمل تحفظ الكرامة وتكافئ الإبداع.



وألقت الدكتورة ريم الزعبي كلمة العمال، قائلة: "إن الصناعة اليوم لم تعد مجرد آلات وخطوط إنتاج بل أصبحت قصة نجاح تُكتب بأيدي أردنية شابة طموحة ومخلصة".



وثمنت الزعبي جهود القطاع الصناعي مع وزارة العمل لتطوير بيئة العمل وتعزيز ثقافة التقدير والتحفيز للعمال، إضافة إلى توفير التأهيل والتدريب لهم.



وفي ختام الحفل، كرّمت غرفة صناعة إربد وزير العمل على جهود الوزارة في تنظيم سوق العمل وخدمة المستثمرين.



وحضر اللقاء عدد كبير من المستثمرين، وممثلو غرفة صناعة إربد، والجمعيات الصناعية، ومساعد الأمين في وزارة العمل إبراهيم الساكت، ومدير مديرية العمالة الوافدة رياض برهم، ومدير مديرية عمل إربد سالم بني سلامة، ومدير مكتب العمل في مدينة الحسن الصناعية أسامة محافظة.