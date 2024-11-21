وزير العمل: إعلان قيمة زيادة الحد الأدنى للأجور خلال 10 أيام

الوكيل الإخباري- كشف وزير العمل الدكتور خالد البكار أن اللجنة الثلاثية المكونة من "ممثلي العمال، ممثلي أصحاب العمل، الحكومة" ستعلن قيمة الزيادة على الحد الأدنى للأجور خلال الأيام العشرة المقبلة.

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وبخصوص تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية أكد البكار اليوم الخميس، أن الوزارة حريصة على تنظيمها بحيث تلتزم هذه العمالة بأحكام القانون ولا يبقى هناك أي عمالة مخالفة في المملكة، لافتا إلى وجود خيارين أمام العمالة غير الأردنية المخالفة إما الالتزام بالقانون أو التسفير خارج المملكة.