وزير العمل الأسبق قطامين: نهاية الضمان عام 2066 ويجب رد قانون الضمان لأنه لا يضمن الاستدامة

02:22 م

الوكيل الإخباري- دعا وزير العمل الأسبق معن قطامين إلى رد تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي لأنها لا تضمن الاستدامة المالية للمؤسسة.





وقال قطامين خلال اجتماع نيابي، اليوم الاثنين، إن التعديلات الحالية أقرت بأن عام 2066 ستكون نهاية الضمان وبالتالي لا فائدة من مناقشة القانون الحالي لأنها لا تضمن الاستدامة المالية للمؤسسة.



وأضاف أن تعديلات الضمان هي أخطر ملف اقتصادي واجتماعي في تاريخ الأردن ويجب ضمان الاستدامة المالية للمؤسسة وللمشتركين.



وأشار قطامين إلى أن عام 2066 ستكون هي نقطة التعادل الثالثة في الضمان، وبالتالي فإن أي مشترك في عام 2036 لن يحصل على أي راتب في عام 2066 بسبب الوصول لنقطة التعادل، مشددا على ضرورة تقديم قانون آخر يضمن استدامة الضمان.





