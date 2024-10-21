وزير العمل: الإعلان عن حزمة إجراءات لفتح باب استقدام العمالة الشهر المقبل

الوكيل الإخباري- قال وزير العمل خالد البكار، إن الوزارة تسعى لتنظيم سوق العمل بشكل أفضل، وصولا إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق العمال وحماية الاستثمارات، وخلق فرص العمل في السوق الأردني.

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وأضاف البكار، مساء الاثنين، أن وقف استقدام العمالة الوافدة في بعض القطاعات، له تداعيات سلبية على تلك القطاعات.



وأشار إلى أن هنالك بعض القطاعات الاقتصادية، لا تشكل عامل جذب للعمالة المحلية الأردنية، من جهة، واعتماد هذه القطاعات على العمالة الخارجية من جهة أخرى، مثل قطاع التحميل والتنزيل، وبعض العاملين في القطاع الزراعي.



وبين أن وقف العمالة في بعض هذه القطاعات، أثر على إنتاجية هذه القطاعات، ورفع كلف التشغيل في تلك القطاعات.