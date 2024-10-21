وزير العمل: الإعلان عن حزمة إجراءات لفتح باب استقدام العمالة الشهر المقبل

وأضاف البكار، مساء الاثنين، أن وقف استقدام العمالة الوافدة في بعض القطاعات، له تداعيات سلبية على تلك القطاعات.
وأشار إلى أن هنالك بعض القطاعات الاقتصادية، لا تشكل عامل جذب للعمالة المحلية الأردنية، من جهة، واعتماد هذه القطاعات على العمالة الخارجية من جهة أخرى، مثل قطاع التحميل والتنزيل، وبعض العاملين في القطاع الزراعي.
وبين أن وقف العمالة في بعض هذه القطاعات، أثر على إنتاجية هذه القطاعات، ورفع كلف التشغيل في تلك القطاعات.
البكار، كشف أن الوزارة ستتجه إلى الإعلان عن حزمة إجراءات لفتح باب استقدام العمالة الشهر المقبل.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة مشاغل الحسين الرئيسية
-
فصل الكهرباء من 8 صباحاً حتى الثالثة والنصف عصرا عن مناطق غدا - اسماء
-
وزير الزراعة: وقف استيراد الليمون مرتبط بتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج
-
الحكومة تقرِّر إعفاء القضايا الجمركيَّة من الغرامات بنسبة 90%
-
حسان: تسهيل إجراءات القادمين للعلاج من الخارج
-
روبين: قطاع السياحة في غرفة الإنعاش وعلى الحكومة أن تكون طبيبا بارعا لإنقاذه
-
الملكة رانيا تلتقي مجموعة من الشباب أصحاب المشاريع الإنتاجية
-
سمكة تقتل رياضية خلال صراعها مع الأمواج