وزير العمل: الحكومة تعزز توظيف الشباب وتنمية قدراتهم

09:49 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762389 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال وزير العمل الدكتور خالد البكار إن الحكومة تعمل من خلال إطار رؤية التحديث الاقتصادي التي وجه لها جلالة الملك عبد الله الثاني، على تنفيذ سياسات ومبادرات مبتكرة من خلال وزارة العمل، تهدف إلى تعزيز توظيف الشباب وتنمية قدراتهم بما يواكب متطلبات سوق العمل الحديث، وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية. اضافة اعلان





وأشار البكار في كلمته التي ألقاها خلال أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي يُعقد حاليًا في العاصمة السعودية الرياض على مدار يومين تحت شعار "نصيغ المستقبل"، إلى أن المؤتمر يُعد منصة دولية متكاملة تجمع بين أطراف الإنتاج الثلاثة: حكومات وأصحاب عمل وممثلين عن العمال، ومؤسسات دولية، ومنظمات مجتمع مدني وجامعات، لمناقشة التحولات الجوهرية التي يشهدها سوق العمل العالمي، ومنها التغيرات التقنية والرقمية وتأثيرها على الوظائف والمهارات المطلوبة، وتنمية المهارات وتأهيل القوى العاملة لمتطلبات الاقتصاد الحديث، وتوفير سياسات تشغيل مرنة وشاملة تستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى مواكبة جاهزية القوى العاملة للفرص الاقتصادية المتاحة.



واستعرض الوزير خلال حديثه الخطوط العريضة لتوجهات الحكومة ووزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل لتوفير فرص عمل للشباب وتدريبهم وتأهيلهم على المتطلبات الجديدة لسوق العمل.



ويشهد المؤتمر هذا العام حضورًا دوليًا واسعًا، يضم أكثر من 10,000 مشارك من 100 دولة، إلى جانب مشاركة أكثر من 40 وزير عمل، وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بالإضافة إلى مشاركة ما يزيد عن 200 متحدث في أكثر من 50 جلسة حوارية.

تم نسخ الرابط





