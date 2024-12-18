وزير العمل: الحكومة ملتزمة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

وبين البكار، خلال اجتماع مع رؤساء مجالس المهارات القطاعية، بحضور رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، الدكتورة رغدة الفاعوري، أن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وفق برامج تنفيذية واضحة بسقوف زمنية محددة، تعد الضمانة الحقيقية لإطلاق الإمكانات وتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة الاستثمار وزيادة فرص التشغيل لأبناء الوطن وبناته.
وأوضح أن الاجتماع مع مجالس المهارات القطاعية سيكون دائماً ودورياً لمتابعة برامج العمل والخطط والمحاضر المتفق عليها، كما سيتم التنسيق مع رؤساء المجالس لحضور أنشطة وزيارات الوزارة الميدانية ذات الصلة بقطاعاتهم.
-
أخبار متعلقة
-
بحث سبل المحافظة على الرقعة الزراعية في الأغوار الشمالية
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة المريان
-
الملك يؤكد تأييد الأردن لعملية انتقالية سلمية سياسية في سوريا
-
التل يؤدي اليمين القانونية أمام الملك
-
رئيس سلطة العقبة يتفقد الساحة الجمركية
-
ورشة في العقبة حول أثر الإحصاءات السياحية على الخطط الاستراتيجية
-
"اليرموك" تنظم حفل تكريم لمجموعة من السيدات المتميزات
-
محافظ الطفيلة يطلع على خطة طوارئ شركة توزيع الكهرباء