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وزير العمل: الحكومة ملتزمة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

وزير العمل خالد بكار - أرشيفية
الدكتور خالد البكار
الأربعاء، 18-12-2024 03:54 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير العمل، الدكتور خالد البكار، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وأن نجاحها مرهون بمدى القدرة على دعم القطاع الخاص وتمكينه ليكون قادراً على النمو واستقطاب الأيدي العاملة والمساهمة الفاعلة في الحد من معدلات البطالة.

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وبين البكار، خلال اجتماع مع رؤساء مجالس المهارات القطاعية، بحضور رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، الدكتورة رغدة الفاعوري، أن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وفق برامج تنفيذية واضحة بسقوف زمنية محددة، تعد الضمانة الحقيقية لإطلاق الإمكانات وتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة الاستثمار وزيادة فرص التشغيل لأبناء الوطن وبناته.


وأوضح أن الاجتماع مع مجالس المهارات القطاعية سيكون دائماً ودورياً لمتابعة برامج العمل والخطط والمحاضر المتفق عليها، كما سيتم التنسيق مع رؤساء المجالس لحضور أنشطة وزيارات الوزارة الميدانية ذات الصلة بقطاعاتهم.

 
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