وزير العمل: الحكومة ملتزمة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي

الوكيل الإخباري- أكد وزير العمل، الدكتور خالد البكار، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وأن نجاحها مرهون بمدى القدرة على دعم القطاع الخاص وتمكينه ليكون قادراً على النمو واستقطاب الأيدي العاملة والمساهمة الفاعلة في الحد من معدلات البطالة.

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وبين البكار، خلال اجتماع مع رؤساء مجالس المهارات القطاعية، بحضور رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، الدكتورة رغدة الفاعوري، أن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وفق برامج تنفيذية واضحة بسقوف زمنية محددة، تعد الضمانة الحقيقية لإطلاق الإمكانات وتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة الاستثمار وزيادة فرص التشغيل لأبناء الوطن وبناته.