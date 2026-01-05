وزير العمل: النساء الأردنيات يشكلن الأغلبية العاملة في قطاع الألبسة

وأوضح الوزير، في رده على السؤال النيابي الموجه من النائب هالة يوسف الجراح، أن نسبة تشغيل النساء الأردنيات في هذا القطاع تشكل أغلبية العاملين الأردنيين فيه، الأمر الذي يسهم في تمكين المرأة اقتصاديا، إضافة إلى سهولة انتقالها من المنزل إلى مكان العمل نتيجة التوسع الجغرافي لهذه الصناعات في مختلف مناطق المملكة.
وبين البكار أن قطاع الغزل والنسيج وصناعة الألبسة يعد من القطاعات الاقتصادية المهمة في المملكة، ويعتمد بشكل كبير على العمالة الأردنية والوافدة، فيما تزيد صادراته السنوية على ملياري دولار أميركي.
وأشار إلى أن معظم الشركات الصناعية العاملة في هذا القطاع موزعة في مختلف محافظات المملكة، وقامت بإنشاء فروع إنتاجية في مناطق نائية وفقيرة، ما يسهم في توطين التنمية الاقتصادية في مختلف المحافظات وتوفير فرص العمل المحلية.
