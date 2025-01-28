وزير العمل الى الرياض

الوكيل الإخباري- يشارك وزير العمل الدكتور خالد البكار في المؤتمر الدولي الثاني لسوق العمل الذي يعُقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في العاصمة السعودية الرياض.

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والمؤتمر الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على مدار يومين بمشاركة أكثر من 40 وزيرا للعمل من مختلف دول العالم يسعى إلى ترسيخ مكانته كمنصة رائدة ومركز فكري يدعم الأبحاث المتعلقة بأسواق العمل، ويحفز الحوار والمعرفة، ويسهم في إرساء نظام بيئي شامل لسوق العمل العالمي، بالشراكة العلمية مع كل من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.



وسيعقد البكار العديد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه وزراء العمل المشاركين في أعمال المؤتمر.

و يهدف المؤتمر إلى قيادة الحوار العالمي حول مستقبل أسواق العمل و تعزيز الزخم في سوق العمل وتحسين جودة التعليم والتدريب و توفير فرص عمل متوازنة ومفيدة و تعزيز التعاون الدولي من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية، وورش العمل التي تجمع نخبة من الخبراء والمسؤولين والقادة من القطاع الحكومي والخاص بمشاركة أكثر من 150متحدثا خلال أكثر من 50 جلسة حوارية وورشة عمل لتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التعاون لدفع التغيير الإيجابي في ممارسات العمل.