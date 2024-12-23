وزير العمل: تحضير لإنشاء قاعدة بيانات عامة عن سوق العمل في الأردن

وقال البكار خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن قاعدة البيانات ستوفر فرص العمل المستحدثة وحجم العمالة والقوة الاقتصادية للعمالة بالإضافة إلى العمالة النشطة في سوق العمل المحلي.
وأضاف أن قاعدة البيانات هذه ستوفر كل المعلومات عن اختصاصات العمالة سواءً من المتدربين إلى أصحاب المهن إلى الدبلوم المتوسط إلى المستوى الجامعي وما بعده.
وأشار البكار إلى أنه سيتم الانتهاء من العمل عليها خلال عام 2025 وستكون متاحة ومعلنة للجميع.
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