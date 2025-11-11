الثلاثاء 2025-11-11 03:43 م
 

وزير العمل: تشغيل الأردنيين أولوية في الشركات العاملة في موقع العطارات

وزير العمل يستقبل السفير المصري
وزارة العمل
 
الثلاثاء، 11-11-2025 02:15 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن الأولوية لتشغيل الأردنيين في كافة الشركات العاملة في موقع العطارات جنوب المملكة.اضافة اعلان


وشدد البكار خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء في مكتبه مع الرئيس التنفيذي لشركة العطارات للطاقة جيسون بوك بحضور امين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان على الزام كافة المقاولين الفرعيين بتشغيل الأردنيين ولا موافقات لتشغيل لأي عامل غير أردني إلا في حالات محدودة في بعض المهارات المتخصصة.

واتفق الوزير مع مسؤولي الشركة على تشغيل الأردنيين لدى أي مقاول فرعي يتسلم أي عطاء جديد في موقع العمل.

وأوعز البكار لمديريتي التفتيش المركزية وعلاقات العمل على متابعة الرقابة على التزام الشركات بتشغيل الأردنيين بكافة المزايا الممنوحة لهم في حال تم تغيير أي مقاول الفرعي في الموقع.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

اتتا

فيديو منوع عِش التجربة: هكذا يبدو ركوب الموجة المثالية من الداخل!

خم8ع

فيديو منوع جمال التصوير البطيء في إظهار تفاصيل الأشياء

خ7ه

فيديو منوع شخص يشارك خدعة لتأمين السيارة من السرقة

ي

شؤون برلمانية عمل الأعيان تبحث دور الاقتصاد الرعائي في خفض البطالة

مجلس النواب

شؤون برلمانية مجلس النواب يدعو لانتخاب لجانه الدائمة الأربعاء

ب

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي مدير وأعضاء إدارة الأونروا في الأردن

لى

فيديو منوع فيل يُنقذ صغير غزال من الغرق… درس جديد في الرحمة من عالم الحيوان 🐘🦌

كابيتال بنك "يستشرف التحولات المالية العالمية" في لقائه السنوي

أخبار الشركات كابيتال بنك "يستشرف التحولات المالية العالمية" في لقائه السنوي



 
 





الأكثر مشاهدة