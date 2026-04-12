الأحد 2026-04-12 07:12 م

وزير العمل: تعديلات الضمان مؤلمة ولكنها ضرورية حتى لا ندفع جميعنا الثمن بعد سنوات

8
جانب من المؤتمر
 
الوكيل الإخباري- أكد وزير العمل خالد بكار أن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي مؤلمة ولكنها ضرورية لضمان الاستدامة للمؤسسة وحماية مركزها المالي.اضافة اعلان


وقال البكار خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إننا اليوم أمام خيارين الأول إرضاء الناس ومن ثم ندفع جميعنا الثمن بعد سنوات أو التدرج بالتعديلات وإبعاد نقاط التعادل لأطول فترة ممكنة.

وأضاف أنه لا يوجد أي خلاف بين الحكومة ولجنة العمل النيابية حول القانون، لافتا إلى أنه جرى التوافق على أغلب التعديلات وتقبلها من طرف الحكومة لأنها منطقية.

وأشار البكار إلى أن الحكومة بانتظار رأي الخبراء الاكتواريين المحايدين حول المقترحات والتوصيات التي قدمت بشأن القانون لمعرفة أثرها المالي على مؤسسة الضمان.

 وبيّن أن رئيس الوزراء قام بتأجيل تطبيق التعديلات الجديدة حول الضمان لغاية 2030/1/1 لمنح المشتركين الوقت الكافي لفهم التعديلات الجديدة وأثرها على المؤسسة والمؤمن عليهم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة