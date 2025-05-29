الخميس 2025-05-29 02:14 م
 

وزير العمل: توسعة جديدة لفروع إنتاجية في جرش توفر فرص عمل للأردنيين

جانب من زيارة وزير العمل للفروع الإنتاجية
جانب من زيارة وزير العمل للفروع الإنتاجية
 
الخميس، 29-05-2025 11:15 ص
الوكيل الإخباري-  بحث وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم الخميس، توسعة أحد الفروع الإنتاجية في محافظة جرش، والذي يشغّل 109 أردنيين.اضافة اعلان


واستمع الوزير من إدارة الشركة حول خططها لتطوير أعمالها وتحسين بيئة العمل، حفاظًا على سلامة وصحة العاملات والعاملين في المصنع.

وقال البكار إن الوزارة ستدرس دعم البنية التحتية لإنشاء المبنى الجديد للمصنع كونه أحد الفروع الإنتاجية، مشيرًا إلى أنه سيتم الحفاظ على ديمومة عمل العاملات في المصنع.

وأكد أن الفروع الإنتاجية من أنجح المشاريع التي تنفذها الوزارة، والتي انطلقت بتوجيهات ملكية سامية منذ عام 2008، بهدف توطين التنمية في ألوية ومحافظات المملكة.

وأشار إلى أن عدد الفروع الإنتاجية القائمة ارتفع إلى 32 فرعًا إنتاجيًا في مختلف ألوية ومحافظات المملكة، والتي توفر نحو 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين ذكورًا وإناثًا، قريبة من أماكن سكنهم.

وبيّن البكار أن الوزارة حريصة على متابعة الحقوق العمالية للعاملين في الفروع الإنتاجية، وضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية سليمة، من خلال متابعة الجولات الميدانية لفرق التفتيش.
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

جانب من الافتتاح

أخبار محلية افتتاح مركز تقييم الكفايات في هيئة الخدمة والإدارة العامة

فب5غل

طب وصحة 5 دقائق "تنقذك".. سرّ الوقاية من أضرار الجلوس الطويل

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية الفراية: انتهاء العمل بمشروع تطوير معبر الدرة منتصف 2028

وزارة الداخلية

أخبار محلية أبو دلو ناطقا إعلاميا باسم وزارة الداخلية

بيان هام صادر عن وزارة العمل

أخبار محلية الزيود: وقف باب الاستقدام لا يشمل العاملين في المنازل

برلاليب

طب وصحة أسرار تعزيز العادات الغذائية الصحية عند الأطفال

ل

أخبار محلية الصفدي يؤكد ضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة