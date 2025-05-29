وزير العمل: توسعة جديدة لفروع إنتاجية في جرش توفر فرص عمل للأردنيين

11:15 ص

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الوكيل الإخباري- بحث وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم الخميس، توسعة أحد الفروع الإنتاجية في محافظة جرش، والذي يشغّل 109 أردنيين. اضافة اعلان





واستمع الوزير من إدارة الشركة حول خططها لتطوير أعمالها وتحسين بيئة العمل، حفاظًا على سلامة وصحة العاملات والعاملين في المصنع.



وقال البكار إن الوزارة ستدرس دعم البنية التحتية لإنشاء المبنى الجديد للمصنع كونه أحد الفروع الإنتاجية، مشيرًا إلى أنه سيتم الحفاظ على ديمومة عمل العاملات في المصنع.



وأكد أن الفروع الإنتاجية من أنجح المشاريع التي تنفذها الوزارة، والتي انطلقت بتوجيهات ملكية سامية منذ عام 2008، بهدف توطين التنمية في ألوية ومحافظات المملكة.



وأشار إلى أن عدد الفروع الإنتاجية القائمة ارتفع إلى 32 فرعًا إنتاجيًا في مختلف ألوية ومحافظات المملكة، والتي توفر نحو 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين ذكورًا وإناثًا، قريبة من أماكن سكنهم.



وبيّن البكار أن الوزارة حريصة على متابعة الحقوق العمالية للعاملين في الفروع الإنتاجية، وضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية سليمة، من خلال متابعة الجولات الميدانية لفرق التفتيش.