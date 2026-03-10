وزير العمل: حاسبوني لو أخفيت نتائج الدراسة الاكتوارية.. ولا علاقة لصندوق النقد بتعديلات الضمان

02:11 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير العمل خالد البكار أنه لو أخفى نتائج الدراسة الاكتوارية للضمان الاجتماعي لكان يستحق الحساب بالفعل بسبب تقصيره في أداء عمله.





وقال البكار خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إن من قام بترحيل مشاكل الضمان دفع إلى أن يكون الثمن كبير في الوقت الحالي حيث لم يتبق أمامنا إلا 4 أو 5 سنوات للتدخل ومعالجة الخلل.



وأضاف أنه لا علاقة لصندوق النقد الدولي بتعديلات الضمان الأخيرة، لافتا إلى أن الدراسة الاكتوارية أجريت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبإشراف خبراء من الضمان الاجتماعي.



وأشار البكار إلى أن الضمان يعتمد حاليا على الاشتراكات لدفع الرواتب التقاعدية حتى لا يأخذ من الاستثمارات التي يعمل على تضخيمها الآن للاستفادة منها بعد 50 عاما عند يزيد عدد المتقاعدين الكبار بالسن وينخفض أعداد العمال الشباب.





