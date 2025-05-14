وزير العمل: خدمات الضمان بحاجة إلى تطوير رقمي وكوادر إضافية لخدمة أفضل

وتجوّل البكار خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور جاد الله الخلايلة بين مختلف المديريات، حيث استمع إلى المراجعين واطّلع على ملاحظاتهم واحتياجاتهم، مؤكداً أهمية تيسير الإجراءات وتحسين تجربة متلقي الخدمة لضمان تقديم الخدمة وفق أفضل الممارسات.
كما التقى البكار عدداً من موظفي المؤسسة الذين عرضوا أبرز التحديات التي تواجههم، وفي مقدمتها الحاجة إلى تعزيز الكادر البشري بما ينعكس إيجاباً على نوعية الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، مشدداً على أهمية توفير بيئة عمل داعمة وممكنة، تضمن استمرار التميز المؤسسي، مقدماً الشكر لكافة موظفي المؤسسة والمنتدبين العسكريين لديها من مختلف الأجهزة الأمنية على جهودهم التي يبذلونها في خدمة المواطنين وجمهور المؤسسة.
وتطرق البكار إلى أهمية تطوير وتفعيل الخدمات الإلكترونية بما يواكب التحول الرقمي في العمل الحكومي، مؤكداً أن الاستثمار في التكنولوجيا ضرورة لضمان استدامة الخدمات وسهولة الوصول إليها.
ورافق وزير العمل خلال جولته أيضاً مساعد المدير العام للفروع عصام السنجلاوي، ومدير إدارة التقاعد الدكتور ليث المبيضين، ومدير إدارة فرع ضمان عمان المركز بالوكالة علاء حامد.
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