وزير العمل: قيمة الأجر ترتفع بقدر ما يملك الشباب من مهارات لكل فرصة عمل

وأكّد البكار، الاثنين، خلال تفقده معهد تدريب مهني عين الباشا يرافقه المدير العام لمؤسسة التدريب المهني بالوكالة رأفت الصوافين، أهمية تميكن الشباب بالمهارات والقدرات المطلوبة بحسب كل قطاع، لأن قيمة الأجر الذي سيحصل عليه الباحث أوالباحثة عن العمل ترتفع بقدر ما يملك الشخص من مهارات تخص فرصة العمل التي حصل عليها.
ولفت إلى ضرورة توفير برامج تدريبية بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات التعدين والألبسة والمحيكات والقطاع الزراعي.
واستمع خلال جولته إلى ملاحظات المتدربين والعاملين في المعهد، والتي تناولت احتياجاتهم التدريبية ومقترحاتهم لتحسين بيئة التدريب، وتحديث المعدات، وتعزيز آليات الربط مع سوق العمل، مؤكدًا أهمية الأخذ بهذه الملاحظات ضمن نهج التحسين المستمر الذي تنتهجه المؤسسة.
