الثلاثاء 2026-03-10 01:03 م

وزير العمل: كل 4.8 عاملين مشتركين بالضمان يصرفون على متقاعد واحد

الوكيل الإخباري-   كشف وزير العمل خالد البكار أن كل 4.8 عاملين مشتركين في الضمان الاجتماعي يصرفون على متقاعد واحد.اضافة اعلان


وقال البكار خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إنه في عام 2030 سيصرف كل 3.9 عامل على متقاعد واحد، ولهذا فإن الحكومة ارتأت إجراء التعديلات لضمان عدم الوصول إلى نقطة التعادل الأولى وهي الأخطر حسب الدراسات الاكتوارية. 

وأضاف أنه كل ما زادت نسبة الشمول بالضمان الاجتماعي وزادت نسبة التقاعد كأننا لم نفعل شيئا لذا يجب تحديد نسبة المتقاعدين بالتزامن مع زيادة الشمول.

وأشار البكار إلى أن الحكومة قامت بتعديل قانون الضمان حتى لا يصيب المؤسسة ما أصاب صناديق أخرى أفلست وأصبحت غير قادرة على دفع الرواتب التقاعدية.
 
 


