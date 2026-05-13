وزير العمل: معهد تدريب مهني في لواء ذيبان أيلول المقبل

الوكيل الإخباري- تفقد وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم الأربعاء، مدرسة السواعدة بلواء ذيبان في محافظة مادبا، للإطلاع على مبنى المدرسة تمهيدا لتحويلها إلى معهد تدريب مهني بحلول أيلول المقبل من العام الحالي ليخدم أبناء اللواء والمحافظة.

اضافة اعلان



وأكد الوزير خلال جولته التي رافقه فيها النائب الدكتور عبد الهادي بريزات، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني رأفت الصوافين، أنه جار العمل على نقل ملكية المبنى والأرض من ملاك وزارة التربية والتعليم لصالح مؤسسة التدريب المهني.