وزير العمل: معهد تدريب مهني في لواء ذيبان أيلول المقبل

الأربعاء، 13-05-2026 05:53 م

الوكيل الإخباري-   تفقد وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم الأربعاء، مدرسة السواعدة بلواء ذيبان في محافظة مادبا، للإطلاع على مبنى المدرسة تمهيدا لتحويلها إلى معهد تدريب مهني بحلول أيلول المقبل من العام الحالي ليخدم أبناء اللواء والمحافظة.

وأكد الوزير خلال جولته التي رافقه فيها النائب الدكتور عبد الهادي بريزات، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني رأفت الصوافين، أنه جار العمل على نقل ملكية المبنى والأرض من ملاك وزارة التربية والتعليم لصالح مؤسسة التدريب المهني.


وأوعز البكار لمؤسسة التدريب المهني بإعداد برامج تدريبية لخدمة أبناء لواء ذيبان والمحافظة في مجالات الزراعة والمهارات الرقمية والمهارات الحياتية، إضافة إلى إعداد مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة للتعاون في مجال تدريب الشباب الملتحقين بالبرنامج الزراعي في المحطة الزراعية الموجودة في اللواء.

 
 


